Reestman to play in 7th annual Northeast Nebraska All-Star Football Classic

NORFOLK — EPPJ football standout Hunter Reestman has been selected to play in the 7th Annual Northeast Nebraska All-Star Football Classic.

The game will be played at Veteran’s Memorial Field in Norfolk. Ron Beacom, head coach at Neligh-Oakdale High School, is the head coach of the White All-Star team. Crofton High School head coach, Tom Allen, will coach the Red team. Rosters are:

White Team: Blake Anderson, West Point-Beemer; Brenden Beierman, Boone Central; Austin Bruzek, Norfolk High; Weston Choat, Boone Central; Connor Clayton, Norfolk High; Conner Cowling, Norfolk High; Spencer Davis, O’Neill; Braden Freudenburg, Humphrey St. Francis; Will Frey, Boone Central; Justyn Hale, Oakland-Craig; Tyson Harney, Oakland-Craig; AJ Hawthorne, Battle Creek; Anthony Heiman, Osmond; Ty Heimes, Battle Creek; Dylan Horejsi, Howells-Dodge; Brady Hull, Logan View; Jake Lingenfelter, Plainview; Jacob Long, Clearwater-Orchard; Ty Martinsen, Riverside; Austin Marx, Battle Creek; Robby Mayberry, Oakland-Craig; Josh McFarland, Elkhorn Valley; Jefferson McNeill, Oakland-Craig; Jon Merten, Boone Central; Jared Minnick, Guardian Angels Central Catholic; Tommie Peed, Clearwater-Orchard; Hunter Reestman, Elgin Public-Pope John; Nick Reikofski, Osmond; Austin Rice, Neligh-Oakdale; Nick Ronnfeldt, Bancroft-Rosalie-Lyons-Decatur; Nick Sazama, Norfolk High; Jadyn Smeal, Guardian Angels Central Catholic; Clay Thiele, Clearwater-Orchard; Seth Totten, Bancroft-Rosalie-Lyons-Decatur; Ben Vander Griend, West Point-Beemer; Jarrett Weidner, Humphrey St. Francis.

Red Team: Romello Porter, Walthill; Brad Tomasek, Crofton; Evan Anderson, Ponca; Grady Semin, St. Mary’s; Noah Scott, Randolph; Esgar Godinez, Wakefield; Matthew Beckler, Cedar Catholic; Landon Wieseler, Wynot; Devan Roth, Pierce; Izac Reifenrath, Laurel-Concord-Coleridge; Turner Korth, Hartington-Newcastle; Juan Vergara, Wayne; Gaye McGill, Ponca; Marcus Fertig, Wayne; Jaydon Jump, Pender; Ryder Fuchs, Pierce; Kyle Smith, Allen; Ghatlin Hegge, Wausa; Marcus Echtenkamp, Lutheran High Northeast; Brad Hartnett, South Sioux City; John Klemmensen, South Sioux City; Connor Wilcox, Lutheran High Northeast; Luis Quezada, South Sioux City; Michael Logue, Ponca; Josh Pinkelman, Cedar Catholic; Mitchell Mackeprang, Bloomfield; Travis Tyler, Creighton; Jakob Meier, Pierce; Juan Popoca, South Sioux City; Kaleb Anderson, Pierce; Drew Buck, Wayne; Kaden Kneifl, Wayne; Cameron Tyler, Creighton; Cole Richards, Ponca; Jalen Robinson, Norfolk Catholic; Jacob Kneifl, Emerson-Hubbard.