Niobrara Valley Conference All-Conference Team announced

Below are the athlete named to All-Conference teams (1st, 2nd and Honorable Mention)

NVC First Team All-Conference

JoCee Johnston O-C

Ashley Koenig Ewing

Miranda Summers Ewing

Bailey Schindler Ewing

Caitlin Orton North Central

Jadyn Bussinger North Central

Bailey Kraus West Holt

Hannah Ollendick Elkhorn Valley

Amber Miller Elkhorn Valley

Taylor Peter CWC

Calli Krebs EPPJ

Paige Meis EPPJ

NVC 2nd Team All-Conference

Katie Sterns O-C

Tiana Thramer Ewing

Jaidyn Schindler Ewing

Skylar Cosgrove North Central

Peyton Randolph West Holt

Madisyn Steinkraus West Holt

Jamie Koenig CWC

Jordan Laetsch CWC

Grace Henn EPPJ

Nickol Payne EPPJ

Allyson Wemhoff EPPJ

Kelsey Reiman Boyd County

Honorable Mention

Avery Cheatum O-C Jadyn Eby SMH

Grace Rittscher O-C Abby Everitt SMH

Reaghan Engel Stuart Amanda Dietz Neligh Oakdale

Sidney Stallbaum Ewing Kristen Snodgrass Neligh Oakdale

Lexy Heyden North Central Haley Kerkman Neligh Oakdale

Brodee Fleming North Central Tessa Metschke CWC

Caitlin Butterfield West Holt Morgan Ramsey CWC

Jenae Osborne West Holt Lydia Behnk EPPJ

Brianna Werner Elkhorn Valley Sydney Atkinson Boyd County