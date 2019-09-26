ORDINANCE 655
AN ORDINANCE OF THE CITY OF ELGIN, NE TO SET WAGES FOR EMPLOYEES OF THE CITY OF ELGIN, REPEALING THOSE ORDINANCES IN CONFLICT: AND PRESCRIBING THE TIME WHEN THIS ORDINANCE SHALL TAKE EFFECT: BE IT ORDAINED BY THE MAYOR AND COUNCILMEN OF THE CITY OF ELGIN THAT:
MAYOR……………………………………………$150.00 PER MONTH
CITY COUNCIL……………………………………$75.00 PER MONTH
Mayor and City Council………………$45.00 Per SPECIAL MEETING
CITY CLERK……………………………………$2585.90 PER MONTH
DEPUTY CITY CLERK…………………………………$14 PER HOUR
STREET & UTILITIES SUPERINTENDENT……..$19.61 PER HOUR
ASSISTANT MAINTENANCE……………………..$17.97 PER HOUR
PART TIME SUMMER EMPLOYEES……………………………………
……………………………………..BASE WAGE OF MINIMUM WAGE
CO-LIBRARIANS………………………..$615.00 PER MONTH EACH
POOL MANAGERS………………BASE WAGE OF MINIMUM WAGE
LIFEGUARD………………………BASE WAGE OF MINIMUM WAGE
SECTION 2. THAT ALL ORDINANCES OR PARTS OF ORDINANCES IN CONFLICT HEREWITH ARE HEREBY REPEALED.
SECTION 3. THIS ORDINANCE SHALL BE IN FULL FORCE AND TAKE EFFECT UPON THE FIRST DAY OF THE FISCAL YEAR.
Mayor Mike Schmitt City Clerk Vicki S. Miller
DATED THIS 10th day of September, 2019.
PUBLISH: September 18, 2019
ZNEZ
City of Elgin, Ordianance #655
ORDINANCE 655